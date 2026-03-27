澤連斯基晤沙特王儲 稱兩地同受無人機威脅 簽國防協議分享技術
撰文：官祿倡
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訪問沙特阿拉伯的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月27日會晤沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），他稱烏克蘭與沙特已簽署一項國防合作協議，強調為未來的相關技術合作和投資奠定基礎。
澤連斯基在社交平台發文指，在自己會晤穆罕默德前，烏方就已同沙特簽署這份國防合作協議，還強調協議是加強烏克蘭作為安全供應者的國際角色。
澤連斯基稱兩地同受導彈無人機攻擊
他也談到烏克蘭願與沙特分享專業知識和技術，以開展合作，加強保護民眾性命，他指烏克蘭因俄烏戰爭正抵禦來自導彈和無人機的攻擊，而沙特現因伊朗戰爭同樣面臨來自德黑蘭威脅，期望雙方未來可因合作共同獲利。
伊朗在遭受美國、以色列聯手襲擊後展開報復，甚至波及中東地區其他國家，包括沙特。澤連斯基在中東局勢惡化後透露，烏克蘭希望能夠以軍事援助換取中東援金和科學技術，他早前稱烏方收到來自中東國家有關如何攔截無人機的查詢，並有派出超過220名專家前往數個中東國家協助。
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