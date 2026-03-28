特朗普若盯上伊朗石油出口終站「哈爾克島」　出兵風險有多大？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在宣稱與伊朗啟動談判之餘繼續調派軍事資源到中東，引發揣測美軍可能計劃攻佔伊朗石油出口終站哈爾克島（Kharg Island）。不過，專家對佔據哈爾克島能否讓美軍掌握足夠優勢重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）感到質疑，且認為風險巨大。



哈爾克島為何重要？

哈爾克島位於波斯灣北部，距離伊朗本土約26公里，距離霍爾木茲海峽西北約483公里。

它的面積不大，卻承擔約90%的伊朗原油出口，被視為伊朗能源體系核心。島上擁有深水碼頭，可停靠無法靠近伊朗大陸淺海的大型油輪。

數據顯示，哈爾克島儲油能力約為3000萬桶，目前儲量約為1800萬桶。

美國中央情報局1984年解密文件稱，哈爾克島上的設施是「伊朗石油體系中最關鍵的部份，對經濟至關重要」。

2026年2月25日，衛星影像顯示，伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個油庫。（Reuters）

美國若佔領哈爾克島，將能嚴重擾亂伊朗的能源貿易，給德黑蘭經濟帶來巨大壓力。

本月早些時候，以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）稱，摧毀哈爾克島碼頭將「癱瘓伊朗經濟並推翻政權」，並稱以色列「必須摧毀哈爾克島上的所有油田和能源產業」。

美軍地面進攻的風險有多大？

美國兩支海軍陸戰隊遠征部隊預計即將抵達中東，五角大樓也計劃調派數千名空降兵，以便在特朗普下令發動地面進攻時擁有更多選擇。分析認為，美軍在軍事上具備迅速奪島的能力，但未必能帶來決定性勝利，反而可能擴大和延長衝突。

前北約盟軍最高司令斯塔夫里迪斯（James Stavridis）指出，美軍攻島前必須先通過霍爾木茲海峽，過程中面臨伊朗無人機、彈道導彈及水雷威脅；一旦抵達哈爾克島附近海域，就必須在周邊約160公里範圍內掌握絕對制空與制海權。

2026年3月24日，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日抵達中東，這剛好也是美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗重開霍爾木茲海峽的期限。圖為美國第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）成員。（FB@31st Marine Expeditionary Unit）

他指出，一大風險是伊朗可能襲擊兩棲艦艇。此外，島上數千名以石油工人為主的居民如何安置也是難題。

美國外交關係委員會前主席哈斯（Richard Haass）認為，這類行動還可能消耗大量導彈庫存，並被外界解讀為美國試圖奪取伊朗石油資源。

美國中央司令部前司令沃特爾（Frank McKenzie）說，島上可能只需800至1000名士兵駐守，但相關後勤支援同樣需要保護。他認為，部隊的安全將是一大問題。

斯塔夫里迪斯也質疑此類行動能給華盛頓帶來多少戰略籌碼。「如果奪島是為了換取霍爾木茲海峽開放，伊朗是否會因失去哈爾克島的威脅而退縮，這一點尚不明確。他們或許會拒絕為了哈爾克島而放棄任何東西。」

伊朗已準備應對美軍攻擊？

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周三（3月25日）說，「在某個地區國家支持下，伊朗的敵人正準備佔領伊朗的一座島嶼」，但未點名具體地點。

他在社交平台發文稱，所有敵方行動都在伊朗武裝部隊嚴密監控之下，一旦越界，將對相關國家關鍵基礎設施發動不受限制的打擊。他還說，伊朗正密切關注美國兵力部署的動向。

情報顯示，伊朗近幾週已在哈爾克島加強部署，增加兵力和防空系統，以應對潛在的美軍行動。雖然哈爾克島原本就具備多層防禦體系，近期還增設肩扛式防空導彈系統（MANPADS）。伊朗還在島上及海岸線佈設反人員和反裝甲地雷。

美國是否曾攻擊哈爾克島？

美國本月已對哈爾克島發動空襲，特朗普稱已摧毀島上軍事目標，並警告可能進一步打擊能源設施。白宮內部人士認為，佔領哈爾克島可重創伊朗革命衛隊財政基礎，甚至加速戰爭結束。但也有官員擔心兵力投入大、政治與軍事代價高。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

區域國家持什麼立場？

一名波斯灣國家高級官員說，地區盟友私下勸告特朗普政府不要派遣地面部隊佔領哈爾克島，以免延長戰爭。區域國家擔心，美軍佔領哈爾克島將導致重大傷亡，並可能引發伊朗對波斯灣國家基礎設施的報復，從而拖長衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

