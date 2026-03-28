歐洲議會代表團時隔8年訪華　下週赴北京上海重點關注數碼經濟等

據歐洲議會網站消息，歐洲議會內部市場與消費者保護委員會（IMCO）代表團時隔8年首次訪華，一行9人3月31日至4月2日訪問北京和上海，重點關注數碼經濟與電子商務監管議題。代表團由委員會主席Anna Cavazzini率領，成員包括歐洲議會對華關係代表團團長埃羅格魯（Engin Eroglu）等。



在北京，代表團將會見全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀、國家市場監督管理總局局長羅文等人，並計劃與歐盟商會探討歐洲企業在中國面臨的線上貿易和市場准入挑戰；以及與電商平台Shein、阿里巴巴就消費者與產品安全標準進行磋商。

在上海，代表團將與電商平台Temu就歐盟數碼市場規則的遵守情況和公平競爭問題進行會談；並會同中國海關總署和物流公司，在浦東國際機場實地了解中國海關管制和進出口活動。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

歐盟委員會的資料數據顯示，由於Temu、Shein、阿里巴巴等中國電商進入歐盟市場的電子商務進口額大幅增長，2024年有46億件150歐元（約1352港元）以下低價小包裹流入，其中逾91%來自中國。

中國是歐盟第三大貿易夥伴（僅次於美國和英國），歐盟對華貿易逆差持續擴大。由於雙方市場開放程度存在顯著差異，歐盟與中國的經濟關係被認為存在「不平衡」。此次訪問將有助於歐盟立法者了解中國創新科技領域及電商主導地位。