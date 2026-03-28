中菲就南海問題磋商機制對話　中方：對菲方涉海侵權挑釁提交涉

中國外交部副部長孫衛東3月28日同菲律賓副外長、東盟事務高官艾雷拉－林（Leo Herrera－Lim）在福建泉州共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第十一次會議。



中國外交部邊界與海洋事務司透過微信公眾號指，雙方就南海形勢坦誠、具建設地交換意見，中方就菲方近期涉海侵權挑釁和煽宣炒作提出嚴正交涉，要求菲方言行一致，切實回到通過對話協商處理涉海問題的正確軌道，為穩定雙邊關係營造有利條件和氛圍。

2026年2月21日，中國海警隊在有爭議的、菲律賓佔領的南海中業島（Thitu Island），透過望遠鏡觀察。（Reuters）

雙方探討海上執法、海洋科技等領域合作，並取得積極進展，同意加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢，穩步深化各領域務實合作，並同其他東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。

中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表參加會議。