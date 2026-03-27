港菲律賓商會與港印尼商會合辦新春團拜　共推區域經濟合作

香港菲律賓商會與香港印尼商會於2026年3月26日首次攜手舉辦新春團拜，活動假本港著名紀華利木球會隆重舉行。適逢中國—東盟建立對話關係35週年，是次盛會雲集多位駐港領事及各國商會領袖，場面熱鬧，氣氛融洽，充分展現香港作為國際商貿樞紐的獨特魅力與凝聚力。



出席嘉賓陣容鼎盛，包括駐港外交部代表、香港一带一路専員辦事處代表、廣東省商務廳代表、IEA企業家聯盟、前海投資辨代表、香港科學院代表、香港工業貿易處代表、廣交會代表、菲律賓駐港總領事、越南駐港總領事、日本駐港副領事、津巴布韋駐港商務領事、印尼駐港副領事、阿拉伯商會會長、泰國SIU大學香港首席副代表、印尼BNI國家銀行代表、JP Morgan香港代表、Damac杜拜房地產發展香港代表以及香港恆生大學代表等超過十位政商及學界領袖。

各嘉賓於致辭中均表示，期望藉此活動加強國際友好交流，深化各地經濟與文化合作，共同為區域繁榮發展作出貢獻。

籌委會主席何震東先生致辭時指出，是次新春團拜不僅是慶祝農曆新年的喜慶聚會，更是促進國際商務合作與文化交融的重要平台。他強調，香港作為「一帶一路」的重要節點，肩負推動區域經濟發展的使命。商會希望透過活動讓各國企業代表建立更緊密聯繫，推動跨國合作項目，實現互利共贏，造福各國人民與社會。

活動當晚，嘉賓共聚一堂，歡聲笑語不絕，場面熱鬧鼎盛，讓與會者在喜慶氛圍中深化友誼、拓展人脈。主辦單位表示，未來將繼續舉辦更多跨國交流活動，促進國際商務與文化共融，攜手打造更繁榮和諧的東盟與亞洲地區。