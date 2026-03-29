伊朗戰爭｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東　增派約3500人

美國中央司令部3月28日（周六）表示，一艘載有約3500名水兵及海軍陸戰隊員的兩棲攻擊艦「的黎波里號（USS Tripoli）」已於周五抵達中東。該艘旗艦亦配備有運輸機、攻擊戰鬥機，以及兩棲突擊及戰術裝備。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，美國國防部兩週前將部署於駐日美軍佐世保基地的兩棲攻擊艦「的黎波里號」派往中東方向，其所載士兵包括駐沖繩的海軍陸戰隊快速反應部隊。

美軍兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）（美國海軍網站）

五角大廈上週加快向中東地區部署海軍陸戰隊員及軍艦的進度。駐紮於聖地牙哥的「拳師號」（USS Boxer）兩棲攻擊艦已於周三出發，艦上搭載至少2,200名隸屬第11海軍陸戰隊遠征部隊的陸戰隊員，預計會在不到一個月內抵達美國中央司令部轄區。

特朗普（Donald Trump）曾表示他無意派遣軍隊參戰，但他曾提出接管伊朗關鍵原油出口儲存基地的構想，而這項策略則需要美軍地面部隊參與。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

國務卿魯比奧（Marco Rubio）則於周五表示，伊朗戰爭不會是一場曠日持久的衝突，美國預計這場軍事行動將在幾週內結束。魯比奧亦稱美方無需派遣任何地面部隊也能實現其目標，且美國「非常有信心」能很快實現這些目標。