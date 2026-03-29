伊朗戰爭｜四國外長巴基斯坦會談　官員稱有望數日內促成美伊對話

據半島電視台（AlJazeera）3月29日報道，巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯與埃及四國外長在伊斯蘭堡（Islamabad）展開為期兩天的會談，協調區域立場，旨在為美國與伊朗進行直接談判鋪路。



半島電視台引述官員表示，此次四方會談並非為促成停火，而是協調地區立場，聚焦建立信任與降溫衝突，為可能的美伊直接接觸鋪平基礎。

會談前，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）進行90分鐘通話。佩澤希齊揚指出，伊朗過去在核談期間兩度遭襲，對華府意圖深表懷疑，強調需有建立信心措施才願考慮直接對話。

2026年3月29日，在巴基斯坦伊斯蘭堡，埃及、沙特阿拉伯、巴基斯坦外長和土耳其四國外長在會晤期間合影留念。這次會晤旨在討論在美以與伊朗衝突的背景下，如何緩和地區局勢。（Reuters）

官員們表示，若各方保持溝通，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）的會談可能數日內在巴基斯坦舉行。

一名外交官對半島電視台，任何此類會面很可能要求華盛頓至少宣布暫時暫停打擊，以滿足德黑蘭對建立信任措施的要求。

另一名巴基斯坦消息人士形容其此次會談的作用：「我們只能牽馬到水邊；馬喝不喝水完全取決於他們。」