澳洲偏僻小鎮2警遭槍殺案 疑犯逃亡大半年後遭警方擊斃
撰文：張子傑
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澳洲維多利亞州一個僅有1000人口的偏僻小鎮2025年8月底發生2名警員遭槍殺事件，56歲槍手逃亡超過7個月後，最終在3月30日與警方對峙後擊斃。
澳洲SBS電視台及澳洲廣播公司（ABC）等傳媒報道，維多利亞州警方首長布殊（Mike Bush）公布，當局在30日清晨於維州東北部距離槍擊案現場約200公里的小鎮Walwa一間村屋發現相信是疑犯Dezi Freeman的男子，對方拒絕投降，警方認為他很有可能持械。雙方對峙三小時後，最終警方在早上8時半左右擊斃該名男子。
當局正調查死者身分，預計需時24至48小時，但據ABC了解，被擊斃男子為疑犯Dezi Freeman；警方希望今次事件可以為殉職警員的家屬帶來一個交代。
這宗槍擊案發生於去年8月26日上午，10名警員到墨爾本東北約300公里外Porepunkah的一處住所執行搜查令時遭到槍擊，兩名分別59和35歲的警員遭槍擊身亡，另有一名警員腿部中槍受傷。
警方相信槍手是「主權公民」（sovereign citizen），數年前曾接受傳媒訪問，談及社區糾紛。他持極端反政府立場，認為自己不受法律約束。而這些「主權公民」近年在當地越來越盛行，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）當時曾警告，要對這類人士保持高度警惕。
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