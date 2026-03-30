美國據報放行俄油輪赴古巴　特朗普：現不介意別國向當地輸送石油

美國今年初起對古巴實施新一輪石油封鎖，導致當地陷入能源危機。《紐約時報》3月29日引述美方官員稱，美國海岸防衛隊將放行一艘滿載原油的俄羅斯運油輪駛向古巴港口。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日被問到相關報道時，對封鎖的立場有所緩和，稱他現時不介意別國向古巴輸送石油，不論輸送者是俄羅斯抑或其他國家。



船舶追蹤數據顯示，該俄羅斯油輪30日出現在古巴東端附近海域。古巴官方新聞網站Cubadebate稱，它預計將於當地時間30日抵達古巴的港口。

據《紐約時報》，美國海岸防衛隊在加勒比海地區部署了兩艘巡邏艦，本可以嘗試該俄羅斯油輪。然而，一名了解詳情的美國官員透露，特朗普政府未下令艦艇採取行動。除非海岸防衛隊接到其他命令，否則他們會在29日下午放行油輪赴古巴。

美國對古巴的石油封鎖令後者陷入嚴重的危機，該國面臨大規模停電、嚴重汽油短缺、物價飆升以及醫療條件惡化等困境。美媒分析，俄羅斯油輪帶來的原油，至少能再為古巴爭取幾週時間，避免燃料儲備徹底耗盡。

特朗普29日在空軍一號上被問到報道是否屬實時，他表示：「如果現在某個國家想向古巴運送一些石油，無論是俄羅斯還是其他國家，我都不介意。」

2026年3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號前往馬里蘭州時，在飛機上與記者交談。（Reuters）

特朗普補充指，古巴政權很糟糕且腐敗必然會垮台，他們是否能得到一船的石油都無關緊要。他強調：「我寧願讓它（運油輪）進入（古巴），無論是來自俄羅斯還是其他國家，因為（古巴）人們需要供暖、製冷以及其他生活所需。」