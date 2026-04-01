伊朗總統：有意願結束戰爭　前提是敵方保證不再侵略

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月31日表示，伊朗有結束戰爭的「必要意願」，前提是敵方滿足伊方訴求，特別是作出不再侵略的保證。



圖為2024年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約的聯合國大會上發表講話。（Reuters）

新華社引述伊朗光明通訊社報道，佩澤希齊揚當天與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）通電話時表示，局勢正常化的解決方案，是美國和以色列停止侵略性襲擊。他重申，伊朗不論在任何階段，都未曾尋求局勢緊張和戰爭，且「具備結束這場戰爭的必要意願」。

佩澤希齊揚指出，伊朗曾帶著誠意和建設性態度與美國的談判，卻在中途遭到非法攻擊。這證明美國不相信外交，只是「尋求發號施令以實現其貪婪企圖」。

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

他又稱，伊朗尊重鄰國主權，無意作出攻擊。遺憾的是美國在這些國家設軍事基地，而且從這些國家的領土對伊朗發動襲擊，這些國家未履行防止本國領土被用於襲擊伊朗的國際責任。

報道指出，科斯塔在通話中強調，有必要停止當前戰事和局勢升級，歐洲國家絕不支持這種針對伊朗的侵略，並認為這違反了國際法和國際規則。