尹錫悅收監8個月收逾12億韓圜「保管金」　約李在明年薪4.6倍

根據韓國法務部4月1日的公開資料顯示，自2025年7月10日再度被收押於首爾拘留所的前總統尹錫悅，在截至2026年3月9日的243天內，共收到12億4028萬韓圜的「保管金」（영치금，即囚犯在監所內可使用的資金），金額為現任總統年薪的約4.6倍，引發制度遭濫用的質疑。



東亞日報報道，根據法務部資料顯示，尹錫悅的保管金入帳次數高達27410次，期間他提領了約12億3299萬韓圜。其妻金建希自2025年8月於首爾南部拘留所收押以來，亦收到9305萬韓圜保管金。

保管金制度原意是讓收容人購買日常用品，每人帳戶上限為400萬韓圜，超額部分可在釋放時領回或轉入個人帳戶。

2026年2月19日，韓國首爾，有市民透過電視，觀看尹錫悅戒嚴案的法院裁決。（Reuters）

與受嚴格管制的政治獻金不同，「保管金」目前無金額與次數上限，且雖為課稅對象，但稅務機關難以掌握明細。祖國革新黨議員朴恩正批評，此情況如同讓內亂犯「合法募集捐款」，要求政府盡速改革制度，以防保管金淪為對特定罪犯的支持或資助管道。

此前，尹錫悅因內亂頭目罪一審被判無期徒刑，金建希則因收受統一教會禮物等罪被判刑1年8個月。