WBC2026｜巴拿馬以3：4不敵哥倫比亞遭淘汰　球員教練內訌全被拍

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽，巴拿馬隊以3：4不敵哥倫比亞，以1勝3敗戰績遭淘汰。



然而，此役9局下半，巴拿馬隊休息區卻爆發驚人內訌，曾效力於大聯盟的內野手阿勞茲（Jonathan Araúz）與總教練馬約爾加（José Mayorga）發生激烈衝突引發關注。

+ 7

當時巴拿馬隊落後1分、正展開最後反攻，阿勞茲被派上場代打，面對一顆時速約153.5公里的紅中速球僅敲出軟弱的滾地球，眼看無法安全上壘，阿勞茲沒全力衝刺，僅跑了一小段距離就臉帶不悅走回休息區。

回到休息區後，阿勞茲突然轉向站在護欄邊的總教練馬約爾加，並開始大聲咆哮。兩人隨即爆發激烈言語交鋒，幸好其他教練團成員與隊友立刻上前把阿勞茲拉開，強行帶往休息區後方避免衝突擴大，轉播畫面也拍到阿勞茲獨自站在休息區神情凝重。

27歲的阿勞茲曾效力大聯盟紅襪、金鶯及大都會等隊，但他本屆經典賽5打數沒安打。最終，巴拿馬隊以3：4吞下敗仗，確定無緣晉級，對於這起衝突，巴拿馬總教練馬約爾加賽後記者會上僅簡短表示：

這是隊內的事，就留在隊內就好。

相關閱讀：NBA｜八村壘大讚大谷翔平WBC滿貫炮 自揭曾打棒球因發育轉攻籃球

+ 9

延伸閲讀：

WBC/烏龍！韓國隊精華影片配中華隊會旗 網：大聯盟是多希望台灣晉級

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】