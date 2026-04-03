美國司法部長邦迪離任　特朗普據報或考慮由環保署長接替職位

美國霍士新聞（Fox News）4月2日引述消息人士指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經解僱司法部長邦迪（Pam Bondi），並且正考慮讓環境保護署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）接替她出任新司法部長一職。特朗普稍晚在社交平台發文稱邦迪離任，未透露是自己將她解職還是她自願離任，僅指她是要轉任其他職位。



報道引述2名消息人士指，特朗普在周三舉行全國講話簡報伊朗戰事前，就在白宮橢圓形辦公室召見邦迪，並且在會面時解除她的司法部長職務。另一名消息人士指，當特朗普發表講話時，邦迪就已不再擔任司法部長一職，並且隨後踏上前往佛羅里達州的路程。

特朗普在帖文中指出，邦迪在過去一年中的工作表現出眾，讓美國治安大幅轉好，而她即將轉任一個私營部門中一個極為重要的新職位，還補充美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）會在此期間暫時代理司法部長一職，

2026年4月2日，圖為特朗普在社交平台發文稱司法部長邦迪將轉任新職位，改由司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）暫代職務。

邦迪當日稍晚在社交平台發文回應事件，稱自己會在接下來的一個月中支持布蘭奇暫代職位，也表示自己會轉入私營部門工作，但未回應是否自願離任。

報道指，特朗普正考慮讓澤爾丁取代邦迪，另一名消息人士指，特朗普在3月31日時在白宮會見澤爾丁，雙方討論野火防控以及人事變動議題。不過消息人士強調，特朗普隨時可能改變主意，澤爾丁則是其中一個可能接替新任司法部長的人選。

報道還提及《紐約時報》日前刊出的一篇報道，其中提及特朗普解僱邦迪的主要原因在於不滿她處理已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件的方式，特朗普因涉及案情引至社會傳來不滿聲音，並且特朗普對邦迪的不滿情緒已持續數月。