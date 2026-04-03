伊朗戰爭｜馬來西亞：公務員4月15日起在家辦公　減少能源消耗

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過1個月之際，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，為在中東戰爭期間節約能源，馬來西亞將從4月15日起對各政府部門、機構、法定團體和政府關聯公司實施居家工作政策。



伊朗戰爭引發亞洲能源危機始末：

據《亞洲新聞台》（Channel News Asia）報道，安華4月1日（周三）晚間宣布，隨着中東戰爭對全球燃料供應的影響日益浮現，馬來西亞正開始感受到戰爭的衝擊。

安華在一次特別簡報會上表示：「內閣已同意實施居家辦公政策。此舉旨在降低燃料消耗，確保能源供應穩定。」

報道指安華並沒有透露更多細節，僅表示稍後將公布更多消息。

據報道，馬來西亞對燃油實施高額補貼，符合條件的國民每公升無鉛汽油只需支付1.99令吉（約3.87港元）。

惟隨着全球原油價格飆升，伊朗持續封鎖運輸石油的關鍵航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），安華表示，補貼燃油的配額將從每月300升削減至200升。

2026年3月19日，馬來西亞吉隆坡，單軌列車穿越當地的購物和娛樂區武吉免登（Bukit Bintang）。（Reuters）

報道指，非補貼燃油價格將跟隨全球市場價格浮動。