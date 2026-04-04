美軍CSAR任務搜救墜毀戰機：尋人外還要保護機密　必要時炸毀殘骸

美軍一架F-15E戰機被指遭伊朗革命衛隊擊落，2名機師疑彈射逃生降落在伊朗境內，伊朗與美方分別爭分奪秒尋找機師，據報目前1名機師獲美方救出，另1人仍失蹤。綜合外媒報道，一方面是機師逃生，另一方面美軍也會啟動名為CSAR的任務搜救，目標除了救出機師，也有與時間競賽，降低情報泄漏風險，甚至在必要時炸毀戰機殘骸。



綜合《紐約郵報》、霍士新聞、英國廣播公司（BBC）等報道，美國空軍有接受名為SERE（Survival, Evasion, Resistance, and Escape，即生存、規避、抵抗和逃脫）的訓練，以協助應對一旦飛機遭攻擊墜毀於敵軍境內的情況，訓練內容如何藏身減低被俘機會、與友軍聯絡，尋找水源等。

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另一方面美軍也會啟動名為CSAR（Combat search and rescue，即戰鬥搜尋與救援）的任務。《紐約郵報》指，一旦飛機被擊落或墜毀在敵方領土，搜救部隊可在幾分鐘內出動，他們通常已預先部署，以便迅速作出反應，救援行動包括營救士兵、保護機密資訊及處理後續影響。

在營救士兵方面，空軍傘兵救援隊、海軍海豹突擊隊或陸軍特種作戰部隊等精銳部隊都可能會出動，通常由直升機和戰機護航，以提供火力支援。在某些情況下，無人機、衛星和偵察機也會用於即時監控和追蹤機師位置。

↓ 伊朗警察射擊正在低飛的美軍直升機，據報直升機正尋找遭擊落F-15E戰機的機師 ↓

圖為2026年3月9日飛行的一架美軍F-15E戰機，該戰機參與美國對伊朗軍事行動 （U.S. Air Force/Handout via REUTERS）

在保護機密資訊方面，若條件許可，軍方也會盡快抵達軍機殘骸處，目的是防止敏感設備如先進雷達、通訊系統或武器技術落入敵手，可能會派遣地面部隊守衛或回收飛機零件，若無法回收，美軍可能會採取「更嚴厲手段」，確保對手無法取得機密，意味若無法控制現場情況時，軍方可能空襲摧毀戰機殘骸，令其無法被回收或分析。

報道指，遭擊落的戰機若未摧毀，可能就是「情報庫」，因此敵軍也會爭相前往墜機地點，希望能繳獲設備，甚至活捉機師。