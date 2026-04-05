美軍伊朗失蹤機師獲救　美媒：海豹六隊出動、CIA散假消息掩護

美軍一架F-15E戰機4月3日於伊朗上空遭擊落，其中一名機師一度失蹤。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5日證實，美軍已成功救回該飛行員。美媒同日披露一系列行動細節，稱美軍出動數百名精銳的海豹突擊隊第6隊（SEAL Team Six，簡稱海豹六隊）士兵進行營救，而中央情報局（CIA）則一度發起欺敵行動，以假消息迷惑伊朗，讓他們相信該飛行員早已被救出，且正循陸路離開伊朗。



《紐約時報》5日報道，美軍F-15E戰機遭擊落後，兩名機組人員均彈射逃生，其中一人很快被救，但另一人卻失去蹤影。

圖為2026年3月9日飛行的一架美軍F-15E戰機，該戰機參與美國對伊朗軍事行動 （U.S. Air Force/Handout via REUTERS）

報道指，該飛行員身上武器只有一把手槍，他彈射逃生後曾在山區躲藏，並一度爬上了海拔約2134米的山脊，避開德黑蘭方面的人員。特朗普宣布獲救消息時，也提到他曾在伊朗險峻的山區敵後遭到敵人的追捕。

一名美國高級軍官告訴《紐約時報》，CIA在F-15E戰機遭擊落先是發起欺敵行動，在定位到該飛行員的藏身之處後，將訊息傳遞給美國防部，讓後者組織營救行動。美媒指，該飛行員大約在美東時間3日中午與美方取得初步聯繫。

2022年9月24日，美國維珍尼亞州麥克萊恩市（McLean），圖為中央情報局（CIA）總部入口處。（Reuters）

該高級軍官透露，美軍戰機一方面向持續轟炸伊朗士兵，阻止其靠近飛行員的藏身地；另一方面，美軍出動數百「海豹六隊」士兵赴伊朗進行救援行動。他們在行動期間曾開火阻止伊方武裝人員靠近救援地點，惟並未與對方正面交火。

報道指，拯救行動尾聲出現重大困難，美國特種部隊成員雖成功救出該飛行員，但兩架原本要運送他們撤離、停泊在伊朗境內的運輸機卻無法正常運作。行動指揮官最終決定調派三架新飛機撤離所有美軍人員，並炸毀了故障的飛機，以免其落入伊朗手中。

2021年3月21日，美國海軍在社交媒體X上傳海豹突擊隊在羅馬尼亞進行軍事演習的照片。（X@USNavy）

伊朗革命衛隊同日表示，他們在美軍進行救援行動期間擊毀美方數個「飛行物」；伊朗警方同日稍早宣布在伊斯法罕南部擊落一架美國C-130運輸機。