特朗普讚美軍救出重傷機師　軍機盤旋伊朗上空7小時　周一見記者

美國總統特朗普（Donald Trump）4月5日讚揚美軍從伊朗山區救出F-15E戰機失蹤機師的行動，形容是壯舉，又透露美方在伊朗上空盤旋7小時。他指4月6日下午將與軍方共同舉行記者會。同日稍後時間，美國中央司令部（CENTCOM）也於社交平台父布證實，已成功救出了兩名被困伊朗的美軍士兵，稱兩人的F-15E戰機於4月2日在執行作戰任務時被擊落。



2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就伊朗戰爭向全國發表演說後做出手勢。（Reuters）

特朗普在TruthSocial發帖文指，美方從伊朗山區深處救出重傷的F-15戰機機組人員是前所未有的壯舉，又稱獲救者是位深獲尊重的上校。

特朗普稱，當時伊朗軍方正大規模出動，且步步逼近，美方在光天白日下救出機師，且在伊朗上空盤旋長達7小時，他形容全體參與人員展現英勇與卓越才幹。

特朗普稱會於美國時間4月6日下午1點在白宮與軍方共同舉行記者會。

美國中央司令部：已成功救出F-15E戰機兩機師

同日稍後時間，中央司令部在社交平台發聲明稱，已成功救出F-15E戰機兩名機師，兩人在不同的搜救任務中安全獲救。不過，聲明未交代具體細節。

中央司令部強調，對伊朗的打擊行動仍在繼續，美國中央司令部部隊正在瓦解伊朗政權向境外投射力量的能力。

伊朗方面則指在美方行動期間，擊毀美軍4架飛機，軍方發言人稱美國的營救行動失敗，否認該名機師已獲救出。