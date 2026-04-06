黎巴嫩總統：已向色列提議停火　尚未收到回應

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）4月5日發表講話說，政府已向以色列提出停火倡議，但尚未收到回應。他呼籲通過外交途徑結束衝突，減少民眾苦難。



2026年3月23日，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列的衝突升級，黎巴嫩貝魯特南部郊區再遭以色列空襲。（Reuters）

法新社引述納賽爾丁說，周六在黎巴嫩南部遇難的九名醫務人員中，有四人來自真主黨伊斯蘭衛生委員會，他們在執行救援任務時遭到以色列空襲；另有五人來自與真主黨結盟的阿邁勒運動的「里薩拉偵察隊」，他們當時也在執行救援任務。

奧恩表示，開啟兩國之間的戰爭並非黎巴嫩政府和人民意願，黎方目前重點關注3個優先事項：維護國內和平，救助黎境內流離失所者，加強外交接觸以結束戰爭。他警告說，黎巴嫩的國內和平是一條紅線，該國安全部隊和軍隊已準備好應對任何煽動內部紛爭的企圖。

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，不少流離失所民眾露宿貝魯特街頭。（Reuters）

據黎巴嫩衛生部統計，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩的持續襲擊已造成1,461人死亡、4,430人受傷。奧恩在講話中質問：「與談判相比，戰爭是否真是更好的選擇？」他表示，談判並非投降，外交也不是讓步，戰爭最終總會以談判的形式結束。

他表示，黎巴嫩政府已向以色列提出一項倡議，首先實現停火，為後續談判鋪路，但暫時尚未對方收到回應。