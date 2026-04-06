美媒：美官員討論戰爭進入新階段　將發電廠橋樑列為合法打擊目標

美國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）的一些官員私下討論認為，美軍代號「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動將進入第二階段。伊朗的發電設施和橋樑將成為合法的軍事目標，因為摧毀它們或有助於削弱該國的導彈和核計劃。



2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

《華爾街日報》4月4日報道說，特朗普的助手已建議將伊朗的發電廠和橋樑列入「合法軍事打擊目標」。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）建議特朗普轟炸公路，讓伊朗難以運輸導彈和無人機製造材料。

一位白宮官員補充說，發電廠也是合法的軍事目標，因為摧毀發電廠可能會引發社會動盪，從而阻礙德黑蘭開發核子裝置的進程。報道指出，一些特朗普政府官員私下將這一戰爭階段稱為「史詩怒火行動2號」（Operation Epic Fury 2）。

2026年4月3日，伊朗一座大橋遭美軍空襲後損毀（WANA via REUTERS）

美媒引述一些軍方人士的話稱，僅僅為了迫使對手談判而攻擊基礎設施，將引發法律問題。此外，特朗普威脅轟炸伊朗基礎設施的言論，已引起一些海灣國家感到擔憂，他們擔心伊朗採取報復行動，攻擊海灣國家的能源基礎設施。