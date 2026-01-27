Kanye West於WSJ登全版廣告為瘋狂行為致歉　自揭因患躁鬱症

48歲美國饒舌天王Kanye West（現改名為Ye）去年2月帶着老婆Bianca Censori亂入第67屆格林美音樂獎紅地氈。因老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。



過去不少行為舉止都備受熱議的他1月26日在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。

廣告全文如下：

致我所傷害的人們

25年前，我遭遇了一場車禍，導致下顎骨折並傷及腦部的額葉。當時，醫療焦點都集中在肉眼可見的損傷上——骨折、腫脹以及即時的外傷。而發生在我頭骨內部，那更深層的傷害，卻被忽略了。

當時沒有進行全面的掃描，神經學檢查也很有限，額葉受傷的可能性從未被提及。直到2023年，這項醫療疏忽才被導正，我被診斷出患有躁鬱症。那長期的延誤診斷對我的心理健康造成了嚴重的損害。

遲來的診斷！躁鬱症真相：看不見的致殘疾病

躁鬱症自帶一種防禦系統：否認。當你處於躁狂狀態時，你不會認為自己病了。你會覺得其他所有人都在過度反應。你覺得自己比以往任何時候都更清晰地看透這個世界，而事實上，你正在失去對現實的掌控。

一旦人們給你貼上「瘋子」的標籤，你就會覺得自己無法再為世界貢獻任何有意義的東西。嘲笑和不屑一顧很容易，但事實上這是一種非常嚴重的致殘性疾病。根據世界衛生組織和劍橋大學的數據，躁鬱症患者的預期壽命平均縮短了10到15年，且全因死亡率比一般人群高出2到3倍。這與嚴重的疾病如心臟病、糖尿病第一型、HIV病毒和癌症不相上下——如果不及時治療，所有這些疾病都是致命的。

這種疾病最可怕的地方在，於它極具說服力地告訴你：你不需要幫助。它讓你變得盲目，卻讓你確信自己洞悉一切。你感到充滿力量、確定且勢不可擋。

2025年2月2日，圖為Kanye West攜妻子Bianca Censori出席第67屆格林美頒獎禮。（Getty）

我因此失去了與現實的聯繫。隨着我忽視問題的時間越長，事情就變得越糟。我說過且做過了一些我深感遺憾的事情。對我最愛的人，我卻對待得最差。你們忍受了恐懼、困惑、羞辱，以及愛着一個有時讓人認不出來的人所帶來的精疲力竭。回首往事，我已與真實的自我脫節。

向黑人、猶太族群致歉：躁鬱症讓人迷失自我與毀滅性行為

在那種破碎的狀態下，我被我能找到的最具破壞性的符號所吸引，包括納粹標誌，甚至銷售印有這些標誌的 T 恤。躁鬱症最困難的面向之一是那些斷片時刻——其中許多我至今仍無法回憶起來——這些時刻導致了錯誤的判斷和魯莽的行為，讓人感覺像是一種靈魂出竅的經歷。我對自己在那種狀態下的行為深感羞愧，並致力於承擔責任、接受治療並做出有意義的改變。儘管我做了那些事，但我並非納粹分子或反猶太主義者，我熱愛猶太人。

致黑人社群——在所有的起伏和最黑暗的時刻，是你們支持着我。毫無疑問，黑人社群是我身分的基礎。我很抱歉讓你們失望了。我愛我們。

4個月的嚴重狂躁，跌入谷底與尋求幫助的轉折點

在2025年初，我陷入了長達4個月的躁狂發作，其中伴隨着精神障礙（Neurosis，又稱精神官能症）、偏執和衝動行為，這些行為摧毀了我的生活。隨着情況變得日益難以維持，有幾次我甚至不想再活下去了。

躁鬱症並非一種持續性的精神疾病。當你進入躁狂期時，你會處於巔峰狀態。當你不在發作期時，你就是「正常」的。而那種因病而留下的殘局對人的打擊最為沈重。幾個月前，當我跌入谷底時，我的妻子鼓勵我最終去尋求幫助。

圖為Kanye West出席品牌活動。（Getty）

我在Reddit的論壇中找到了慰藉。在那裏，不同的人講述着相似性質的躁狂或憂鬱發作。我閱讀他們的故事，意識到我並不孤單。不僅僅是我一個人在一年中有一段時間會毀掉自己的整個人生，每天服用藥物，還要被那些所謂的頂尖醫生告知我不是躁鬱症，而僅僅是經歷了「自閉症症狀」。

我作為社群領袖的言論具有全球性的影響力。在我的躁狂狀態下，我完全忽視了這一點。

當我透過藥物治療、心理諮商、運動和健康生活建立了新的基準和中心後，我獲得了久違的清晰感。我正將我的精力投入到積極且有意義的藝術中：音樂、服裝、設計以及其他回饋世界的新創意。

我並非在祈求同情或豁免權，儘管我渴望獲得原諒。我今天寫下這段話，只是為了在尋找歸途的過程中，請求你們的耐心與理解。

本文獲《聯合早報》授權轉載

