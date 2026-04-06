米爾斯海默：海灣國家要求美國升級伊朗戰爭「極其愚蠢」

美國著名政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）接受半島電視台專訪，期間反駁了總統特朗普所謂「美國完全不依賴中東」的說法，指對美國尤關重要的是歐洲，東亞與波斯灣，伊朗這杖將破壞美國在全球投射其影響力的能力。他又指，說伊朗是導致中東不穩定的巨大威脅是一派胡言，而是具侵略性的以色列。



半島電視台主持人Steve Clemons問及美以伊這場戰爭將會如何影響未來全球權力的平衡。米爾斯海默認為，原則上全球權力的分布不會改變，美國軍事及經濟能力仍強，所擁有財富及軍力不會改變，但失信盟友及破壞國際體系，將改變美國在全球折射實力的能力（ability to project its power）。「特朗普這項愚蠢的外交政策……並未削弱美國的實力，它削弱的其實是我們投射實力的能力，因為這正在動搖相關體制。」

米爾斯海默又指，主張美國完全不受中東影響是荒謬的。「事實是，世界上有三個地區是美國極為重視的，是關鍵戰略利益所在之處。其一是歐洲，其二是東亞，最後一個是波斯灣——因為石油。對美國而言，波斯灣是全球至關重要的戰略區域，若主張我們與之無關、無足輕重，這無疑是種愚蠢的論調。」

2026年3月16日，美以對伊朗戰爭衝突期間，受無人機攻擊，杜拜國際機場附近可見濃煙升起。（Reuters）

以色列才是中東地區的惡霸

米爾施海默並指，伊朗在過去幾個世紀都未發動過一場征戰，在中東地區真正具侵略性（highly aggressive）的是以色列，中東地區穩定的最大威脅是美國與以色列聯手。「以色列深度捲入黎巴嫩南部的衝突，並與真主黨交戰。此外，它還參與了加沙地帶的種族滅絕行徑，在西岸發動大屠殺，更不斷攻擊敘利亞。以色列更將美國捲入對伊朗的戰爭，無疑是中東地區最具侵略性的國家。」

Steve Clemons問到，白宮為何似乎無視伊朗封鎖霍爾木茲海峽這一顯而易見的風險。米爾施海默認為，美國與以色列曾自以為押注於一場迅速的「震懾與威懾」勝利，結果卻適得其反。「『震懾與威懾』戰略已經失敗，我們現在陷入了一場消耗戰……幾乎所有主動權都在伊朗人手中，而非我們。」

2026年4月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮就伊朗戰事發表全國講話。（Reuters）

對中國而言是「天掉下來的饀餅」

目前，不少成為伊朗攻擊目標的海灣國家都主張美國升級戰爭，把伊朗徹底敗，包括阿聯酋、沙特阿拉伯。米爾施海默直指，想一次過徹底擊敗伊朗的想法非常愚蠢，這次國家作為正常運作的社會極有可能被摧毀。

你必須明白，這些國家高度依賴海水淡化水，而每個國家都只有寥寥幾座海水淡化廠，這些都是伊朗人可以鎖定的巨大、顯眼目標。伊朗不僅能攻擊這些海水淡化廠，還能攻擊其能源基礎設施，以及石油和天然氣基礎設施，足以摧毀這些國家。

主持人又問到，中國會如何看待這場戰爭，到底會對美國展示的軍事實力感畏懼，還是很高興地視為機會。米爾施海默認為，美國再次深陷波斯灣的戰爭，削弱了對中國遏制的戰略，是給中國送上地緣政治大禮。「美國實際上正再次削弱其在東亞的軍事能力，我們正再次將重心從東亞轉移，這對中國人來說簡直是天上掉下來的餡餅。」