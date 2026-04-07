英國超市老員工制止「0元購」反被辭退　保守黨：應復職並獎勵

英國連鎖超級市場Waitrose一名工作17年的員工史密夫（Walker Smith），最近因主動制止小偷違反公司規定，最終被解僱。對此，保守黨呼籲應該恢復其職位並頒予獎金，但未能改變超市的解僱決定。



54歲的史密夫於倫敦嘉立咸交匯站（Clapham Junction）的Waitrose的分店工作，他因想制止一名偷竊復活節彩蛋小偷，雙方發生短暫糾纏，小偷逃跑後，他沮喪地扔出彩蛋碎片，但並未瞄準小偷，隨後被經理訓斥一頓後道歉。兩天後，史密夫被超市解僱。

Waitrose在聲明中解釋，稱曾有員工因制止扒手而被送醫，並指出公司有明確且必須嚴格遵守的規定，以制止類似史密夫的行為，Waitrose還強調：「任何商品都不值得以生命為代價」。

史密夫事後也表示非常懊悔：「我回到家後，一邊捶打自己一邊想：『我為甚麼要那樣做』。 」

圖為在英國「Waitrose」超市工作17年的員工史密夫（Walker Smith）。（X@Suse_Susie）

保守黨影子內政大臣范翹思（Chris Philp）提出反對，呼籲應該恢復史密夫職務，並因其「勇敢和主動」給予獎金。他表示員工安全固然重要，但因員工干預行竊而將其解僱，會「傳遞出完全錯誤的資訊」。

據英媒報道，截至2025年9月的一年內，英格蘭和威爾斯共記錄519,381宗起入店行竊案件，比上一年記錄的492,660宗增加了5%。在此背景下，Waitrose超市堅持解僱的決定，反映了超市比起安全問題帶來更高額的代價，選擇容忍小額盜竊，突顯資本對成本的極致考量。