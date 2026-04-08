特朗普賣力造勢　共和黨傅勒贏得佐治亞州補選　保住眾議院優勢

美國共和黨人傅勒（Clay Fuller）在佐治亞州（Georgia）國會補選中獲勝，將接替格林（Marjorie Taylor Greene）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決裂而辭職後留下的席位。在此番決選前，特朗普曾在社交媒體全力為傅勒造勢。



身為特朗普支持的候選人，傅勒擊敗民主黨候選人哈里斯（Shawn Harris）。他的勝利保住了這個保守派佔優的選區，進一步鞏固了共和黨在眾議院217比214的微弱多數優勢。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體全力為共和黨人傅勒（Clay Fuller）造勢。（Truth Social）

傅勒是佐治亞空軍國民警衛隊中校，曾在特朗普第一任期內擔任白宮研究員，他的政策主張與特朗普高度契合，尤其在遏制非法移民方面。傅勒坦言特朗普的支持是獲勝關鍵，並稱：「能夠得到他的支持是畢生的榮幸。」

此次補選源於3月10日的特別選舉，當時哈里斯得票略高於傅勒，但因共和黨候選人眾多導致選票分散，無人過半而進入補選。哈里斯押注決選投票率低的特點試圖逆轉局勢，但未能成功，他已明確表示將在11月中期選舉中再次與傅勒對決。

民主黨哈里斯（Shawn Harris）（左）和共和黨人傅勒（Clay Fuller）（右）競選接替格林（Marjorie Taylor Greene）在國會的席位。（Reuters）

華盛頓密切關注此次決選，以觀察特朗普在中期選舉前對基本盤的影響力。有政治學專家分析，特朗普的對傅勒的支持策略旨在奪取保守派與中間派的選票。