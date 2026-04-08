馬克龍健康峰會致辭　呼籲多邊主義應對全球衛生健康問題

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在里昂閉幕的「同一健康峰會」上，呼籲捍衛多邊主義以應對全球衛生健康問題。



據新華社報道，「同一健康」指人類、動物和生態系統健康之間存在著緊密的相互依存關系。此次為期三天的會議匯聚多國元首和政府首腦以及國際組織、科研機構、非政府組織等多方代表，共同探討推動全球「同一健康」行動。

馬克龍在星期二（4月7日）舉行的高級別會議上致開幕詞說，當今世界戰火不斷、危機頻發，全球衛生面臨的挑戰，比以往任何時候都更需要協調與合作。

2026年4月7日，法國總統馬克龍在法國里昂舉行的「同一健康高峰會」開幕式上發表演說。（Reuters）

馬克龍說：「面對一個受沖擊的國際秩序，面對一些人試圖動搖衛生領域多邊主義的局面，法國將站在世界衛生組織（WHO）以及所有與會國際組織一邊。」

世衛組織總幹事譚德塞在世衛組織7日發布的公報中說：「人類、動物以及我們共同生活的環境的健康狀況是緊密相關的，我們不同時保護三方就無法保護其中一方。『同一健康』理念將各方面的專業知識整合起來，通過跨部門和跨領域合作，從而更有效地預防和應對各種威脅。」

2026年4月7日，法國總統馬克龍在法國里昂舉行的「同一健康高峰會」開幕式上發表演說。（Reuters）

馬克龍介紹，此次會議推動了一些非常具體的工作，包括啟動一項旨在維護抗生素有效性的國際公約，相關承諾包括減少抗生素的不當使用；支持「同一健康」高級專家組的工作，並持續將衛生議題納入氣候談判等議程中。

文章獲《聯合早報》授權轉載

