Friends｜涉販毒致Matthew Perry死亡　「K仔女王」判囚15年

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年10月死亡後，洛杉磯女子、

被稱為「K仔女王」桑哈（Jasveen Sangha）因向其販售毒品，4月8日被法院判處15年監禁。



桑哈去年9月承認5項罪名，包括1項「分銷氯胺酮導致死亡或身體傷害」。

她現年42歲，擁有美英雙重國籍。檢方指其位於北荷里活的住所如同「毒品銷售帝國」，向富裕人群販售多種毒品。Matthew Perry長期受毒癮困擾，於2023年10月被發現死於洛杉磯家中的按摩浴池，法醫認定死因為氯胺酮（俗稱K仔）的急性作用。

資料圖片：被稱為「K仔女王」的洛杉磯女子桑哈（Jasveen Sangha）（網絡圖片）

桑哈在庭上哭泣並承認自己「錯誤的決定摧毀人們的生活」，聯邦探員曾在其住所查獲數十瓶氯胺酮及數千顆甲基安非他命、可卡因等。

此外，桑哈亦承認曾於2019年販售氯胺酮給另一名男子，該男子購買後數小時因用藥過量死亡。本案另有四名涉案者，包括兩名醫生、派瑞的助理及另一名毒販。其中，醫生普拉森西亞（Dr. Salvador Plasencia）去年12月被判兩年半監禁。