伊朗戰爭｜特朗普炮轟MAGA內部批評者　斥反戰KOL「低智商瘋子」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）4月9日在旗下社交平台Truth Social上發文，猛烈抨擊曾支持他但近期對伊朗戰爭持批評立場的幾位知名MAGA（讓美國再次偉大）陣營評論員，稱這些KOL（意見領袖）是「低智商」、「失敗者」和「瘋子」。



特朗普點名批評的對象包括Tucker Carlson、Megyn Kelly、Candace Owens與Alex Jones。他稱這些批評者「認為伊朗擁有核武器是好事」，並指責他們「並非真正的MAGA支持者，只是想搭順風車」。

他攻擊Tucker Carlson「大學都沒畢業」、Candace Owens是「瘋子」、Alex Jones是「最荒謬的人之一」。特朗普強調，「MAGA意味著以強大的勝利和力量阻止伊朗獲得核武器」，而這些批評者「不知道如何讓美國再次偉大」。

MAGA派右翼名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）近日接受《經濟學人》專訪，指特朗普出兵伊朗顯然違反其「美國優先」承諾。

自2月28日伊朗戰爭爆發以來，部分保守派人士批評特朗普違背了其「美國優先」、避免海外戰爭的承諾。分析指出，特朗普的激烈言論旨在劃清界線，並將黨內批評聲浪邊緣化，壓制黨內異議。

↓ Candace Owens回應特朗普的帖文 ↓