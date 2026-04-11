阿提密斯2號｜獵戶座飛船安全重返地球　完成繞月任務

美國阿提密斯2號（Artemis 2）獵戶座（Orion）飛船完成載人繞月飛行任務後，於4月10日成功返回地球，結束長達十天的繞月之旅。



獵戶座在重返大氣層時，一度需要進入長約6分鐘的通訊真空過程，其後已經恢復，最終安全進入大氣層後，隨即張開降落傘，緩緩落入加州聖迭戈（San Diego）對開的太平洋上。美國太空總署（NASA）隨即派船隻前往降落地點，準備歡迎四名太空人。

據NASA估計，獵戶座或以最高時速23,839英里（約38,365公里）進入大氣層，之後在降落時張開多個降落傘協助減速至時速20英里（約32.19公里）。NASA的評論員認為，今次是一次完美的降落。

阿提密斯2號的四名太空人Reid Wiseman、Victor Glover、Christina Koch、Jeremy Hansen在十天的太空之旅中，曾由地球飛到252,756英里（約406,771公里），創下載人太空探索最遙遠距離。

圖為2026年4月10日，阿提密斯二號的獵戶座成功重返大氣層，於加州聖迭戈對開的太平洋海面降落。NASA隨即派船迎接4名太空人。（NASA/Handout via REUTERS）

執行阿提密斯2號任務的獵戶座飛船採取一種更緩和的方式調整飛行軌道。(Reuters)