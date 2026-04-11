伊媒公布伊朗談判團人員組成　專機上放遇襲小學離世學童照片悼念

美國與伊朗4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。伊朗塔斯尼姆通訊社報道，與美國談判的伊朗代表團由71人組成，由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）率領，成員還包括外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。代表團乘搭的專機以「在2月28日遭擊的小學」名字來命名，用「米納布168」號（Minab 168）的航班名稱來紀念在那次空襲中喪生的168人。卡利巴夫更上傳一張，在專機座位上放有遇難學童照片的照片以茲悼念。



伊朗議會議長卡利巴夫在專機座位放上遇難學童照片：

據報道，伊朗的談判團隊包括主要談判團隊、專家團隊、媒體代表、禮賓和保安團隊。

除加利巴夫與阿拉格齊外，團隊成員包括中央銀行行長赫馬提（Abdolnaser Hemmati）和防務委員會秘書艾哈邁迪安（Ali Akbar Ahmadian）。

此外，副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）、外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）、最高國家安全委員會秘書處外交政策副主任巴蓋里（Ali Bagheri Kani ）、議員納巴維揚（Mahmoud Nabavian）、議長國際事務助理阿穆伊（Abolfazl Amouei)）以及議長戰略顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）等也在代表團內。

報道指，鑑於談判的高度複雜性和敏感性，伊朗代表團除主要談判人員外，還配備技術和專家委員會。

報導提到，由美國副總統萬斯（JD Vance）率領的美國代表團人數達300人，已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美伊雙方的團隊預計在當地時間11日下午開始會談。