伊朗戰爭｜WSJ：美情報指伊方仍擁有數千枚導彈　地下藏發射裝置

美國與伊朗4月11日（周六）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判之際，《華爾街日報》引述熟悉美國情報評估的美方官員報道，伊朗的武器庫中仍擁有數千枚彈道導彈，並可以透過從地下儲存區取回發射裝置來使用這些導彈。



據報道，在美國努力鞏固停火協議之際，這些評估結果出爐。該停火協議旨在全面重開霍爾木茲海峽，並保護伊朗、美軍以及中東地區其他國家免受進一步襲擊。

部分美國官員表示，他們擔心伊朗會利用停火期重建導彈庫存。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）日前曾表示，伊朗的導彈計劃「實際上已被摧毀」，發射裝置和導彈「已被耗盡、損毀嚴重，幾乎完全失效」。

2026年4月3日，約旦河西岸約旦河谷，一名外國工人在約旦河谷北部一個猶太人定居點附近的牛棚旁，拍攝一枚伊朗彈道導彈的尾部。（Getty）

然而，美國情報報告顯示，伊朗仍有可能重建部分導彈部隊。儘管美國官員稱，伊朗超過一半的導彈發射裝置已被摧毀、損壞或埋藏於地下，但美國官員表示，剩餘的許多發射裝置可以修復或從地下設施中挖掘出來。

美國及以色列官員表示，伊朗的導彈庫存已在衝突中減少近一半，但仍保留數千枚中短程彈道導彈，這些導彈可以從藏匿處取出或從地下設施中回收。

美方官員稱，伊朗目前擁有的單向攻擊無人機數量遠低於戰爭初期的一半，因為在衝突中消耗大量無人機，德黑蘭的武器生產基地也遭到美國和以色列的攻擊。但美方官員強調，伊朗可能可以從俄羅斯獲得類似的系統，用於攻擊鄰國。

美方官員亦表示，假如談判破裂，伊朗仍然擁有少量巡航導彈，這些導彈或可以被用來攻擊駛經波斯灣的船隻或試圖奪取島嶼的美軍。

2026年4月2日，在美以兩國向伊朗發動軍事行動之際，圖為兩枚伊朗製造的導彈在德黑蘭的戰爭博物館展出。（Getty）

中東研究所政策副總裁、前中情局分析師Kenneth Pollack表示：「伊朗展現出驚人的創新能力和快速重組軍隊的能力，除了以色列軍隊之外，他們比大多數中東國家的軍隊都要強大得多。」