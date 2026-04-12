匈牙利選舉反對黨領袖稱將勝選「寫下歷史」　歐爾班：我為贏而來

匈牙利於4月12日（周日）舉行國會大選。該國反對黨蒂薩黨（Tisza）領導人馬吉亞爾（Peter Magyar）周日表示，匈牙利人民將在此次的選舉中寫下歷史，他們將在「東西方之間」做出選擇，而反對黨蒂薩黨將贏得選舉。現任總理歐爾班（Viktor Orban）在布達佩斯一處投票站投下選票後表示，他此行就是「為了贏得選舉」。



路透社報道，馬吉亞爾表示，在這次可能創下投票率紀錄的國會選舉中，每一票都至關重要。他還敦促民眾舉報在投票過程中遇到的任何違規行為，並強調「選舉舞弊是非常嚴重的犯罪行為」。

2026年4月12日，匈牙利布達佩斯，反對黨蒂薩黨（Tisza）領導人馬吉亞爾（Peter Magyar）在匈牙利國會選舉投票後接受媒體採訪。（Reuters）

此次選舉將選出擁有199個席位的議會，進而影響總理人選。投票將於當地時間早上6點開始，預計晚上7點結束。

過去兩週民調顯示，歐爾班領導的青民盟（Fidesz），支持率落後反對黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨（Tisza）7至9個百分點。後者支持率約為38%至41%。

歐爾班將此次選舉描述為「戰爭與和平」之間的選擇，警告對手會將匈牙利拖入俄烏戰爭。他贏得美國特朗普（Donald Trump）政府、俄羅斯克里姆林宮及歐洲極右翼領袖公開支持。惟媒體報道稱，其政府與莫斯科勾結，令選情受到衝擊。