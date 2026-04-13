匈牙利大選｜執政16年歐爾班承認敗選　反對黨料贏國會2/3議席

匈牙利4月12日舉行國會大選，執政16年、獲得美國總統（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯支持的現任總理歐爾班（Viktor Orban）承認敗選。匈牙利國家選舉委員會數據題示，在經點算96.37%的選票後，新興中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）預計將在199個席位中贏得138個議席，即國會三分之二的絕對多數。



最終結果公布前，62歲的歐爾班已向蒂薩黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）致賀，並向支持者稱選舉結果很明確，其領導的青民盟（Fidesz）將從在野角度續為國家服務，將重建社區，強調絕不放棄。分析認為，歐爾班若確定落敗，除令俄羅斯感到不安，並可能打擊包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的西方右翼圈子。



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投票率創下歷史新高

新華社報道，匈牙利國家選舉辦公室的初步計票結果顯示，經點算96.37%選票結果，蒂薩黨得票率為53.69%；青民盟得票率為37.72%，預計獲得55席。極右翼政黨「我們的祖國運動」（Our Homeland Movement）得票率為5.90%，預計獲得6席。其餘參選政黨得票率，則未達到進入國會所需的5%門檻。

匈牙利民眾於今次投票踴躍，多個票站大排長龍。匈牙利選舉委員會數據顯示，選舉投票率在當地下午6時30分（格林尼治標準時間16:30）達到77.8%，創下歷史新高，遠高於2022年的67.8%。所有票站將於當地晚上7時（格林尼治標準時間17:00）關閉，點票隨即開始。

馬吉亞爾：人民將在「東西方之間」作出選擇

馬吉亞爾在布達佩斯投票後表示，匈牙利人民將在「東西方之間」做出選擇，書寫歷史，並敦促選民舉報任何違規舞弊行為。在競選活動中，該黨以反腐和體制改革為核心主張，倡議重建法治與透明治理，並強調修復匈牙利與歐盟的關係。

馬吉亞爾對選舉結果充滿信心，他表示，唯一的問題是蒂薩黨能否在擁有199個席位的議會中，贏得簡單多數甚至三分之二的大多數席位，從而獲得修改匈牙利憲法的權力。

圖為2026年4月12日，匈牙利國會選舉投票，反對黨蒂薩黨（Tisza）領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）在布達佩斯投票。（Reuters）

俄羅斯料失在歐盟最親密盟友

分析認為，歐爾班落敗，將使俄羅斯失去在歐盟最親密的盟友。而對烏克蘭而言，這可能意味著將影響歐盟發放的一筆900億歐元（1050億美元）貸款，這筆貸款對其戰爭至關重要，但歐爾班一直阻撓這筆貸款的發放。

匈牙利國家選舉辦公室資料顯示，約810萬名選可以投票，選出匈牙利新一屆199名國會議員。按規定，選舉結束後，新一屆國會中的多數黨或黨派聯盟，將推舉候選人成為新一屆政府總理，而今次選舉共有5個政黨或政黨聯盟參與。