匈牙利大選｜投票結束前半小時　投票率77.8%創歷史新高

匈牙利4月12日舉行國會大選，現任總理歐爾班（Viktor Orban）被指遭遇執政16年來最嚴峻挑戰。匈牙利選舉委員會，選舉投票率在當地下午6時30分（格林尼治標準時間16:30）達到77.8%，創下歷史新高，遠高於2022年的67.8%。所有票站將於當地晚上7時（格林尼治標準時間17:00）關閉，點票預計從晚7時開始，結果最早於當晚公布。



選前21個研究機構進行的民調預測，新興中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）將在199個國會席次贏得132個席次。分析認為，歐爾班一旦落敗，除令俄羅斯感到不安，並可能打擊包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的西方右翼圈子。



圖為2026年4月12日，匈牙利國會選舉投票，現任總理歐爾班（Viktor Orban）在布達佩斯投票後離開。（Reuters）

馬吉亞爾：人民將在「東西方之間」作出選擇

選前民調普遍顯示，歐爾班領導的青民盟（Fidesz）支持度落後於由馬吉亞爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨（Tisza）約7至9個百分點，蒂薩黨的支持率則約為38%至41%。

民調機構早就預測，此次選舉投票率將創下紀錄。電視畫面顯示，布達佩斯多個票站均排起了長隊。馬吉亞爾在布達佩斯投票後表示，匈牙利人民將在「東西方之間」做出選擇，書寫歷史，並敦促選民舉報任何違規舞弊行為。

馬吉亞爾對選舉結果充滿信心，他表示，唯一的問題是蒂薩黨能否在擁有199個席位的議會中，贏得簡單多數甚至三分之二的大多數席位，從而獲得修改匈牙利憲法的權力。

俄羅斯或失在歐盟最親密盟友

歐爾班一旦落敗，將使俄羅斯失去在歐盟最親密的盟友。而對烏克蘭而言，這可能意味著將影響歐盟發放的一筆900億歐元（1050億美元）貸款，這筆貸款對其戰爭至關重要，但歐爾班一直阻撓這筆貸款的發放。

匈牙利國家選舉辦公室資料顯示，約810萬名選可以投票，選出匈牙利新一屆199名國會議員。按規定，選舉結束後，新一屆國會中的多數黨或黨派聯盟，將推舉候選人成為新一屆政府總理，而今次選舉共有5個政黨或政黨聯盟參與。