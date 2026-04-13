伊媒：美軍艦遭革命衛隊鎖定後撤出波斯灣 距被摧毀僅差數分鐘
撰文：蕭通
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伊朗媒體4月12日報道，美國海軍兩艘驅逐艦近日試圖進入波斯灣，但遭伊斯蘭革命衛隊海軍將「鎖定」，美方軍艦被迫撤退，距離被徹底摧毀「僅差數分鐘」。
稱美方圖藉通過海域「製造虛假成果」
新華社引述伊朗新聞電視台報道稱，當兩艘美軍驅逐艦及隨行艦艇抵達波斯灣入口時，伊朗巡航導彈已完成「鎖定」，攻擊無人機同步部署，留給美艦30分鐘的撤退時限。兩艘美國軍艦選擇立即撤退，這距離其被徹底摧毀僅差數分鐘。
報道指出，美方艦艇採取多項欺騙手段，包括關閉船舶自動識別系統、冒充阿曼商船、選擇緊靠海岸的淺水航線航行等，但均被執行巡邏任務的伊斯蘭革命衛隊海軍提前發現。
報道又稱，美國軍艦試圖通過霍爾木茲海峽的目的是，在停火局勢下「製造虛假成果」，並對伊美談判施加影響。目前，美方尚未證實伊朗方面的說法。
美國中央司令部（CENTCOM）11日證實，曾派遣2艘軍艦經由霍爾木茲海峽進入波斯灣，為搜尋並清除水域內水雷做準備。外媒指出，這項行動並未與德黑蘭協調，是美伊戰爭爆發以來，首次有美國軍艦挺入這條航道。不過，伊朗否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。
根據美國媒體Axios引述美官員描述，美艦先從阿拉伯海穿越霍爾木茲海峽，進入波斯灣。軍艦之後又折返，再次穿越霍爾木茲峽返回阿拉伯海。
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