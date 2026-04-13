伊媒：美軍艦遭革命衛隊鎖定後撤出波斯灣　距被摧毀僅差數分鐘

伊朗媒體4月12日報道，美國海軍兩艘驅逐艦近日試圖進入波斯灣，但遭伊斯蘭革命衛隊海軍將「鎖定」，美方軍艦被迫撤退，距離被徹底摧毀「僅差數分鐘」。



資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

稱美方圖藉通過海域「製造虛假成果」

新華社引述伊朗新聞電視台報道稱，當兩艘美軍驅逐艦及隨行艦艇抵達波斯灣入口時，伊朗巡航導彈已完成「鎖定」，攻擊無人機同步部署，留給美艦30分鐘的撤退時限。兩艘美國軍艦選擇立即撤退，這距離其被徹底摧毀僅差數分鐘。

報道指出，美方艦艇採取多項欺騙手段，包括關閉船舶自動識別系統、冒充阿曼商船、選擇緊靠海岸的淺水航線航行等，但均被執行巡邏任務的伊斯蘭革命衛隊海軍提前發現。

報道又稱，美國軍艦試圖通過霍爾木茲海峽的目的是，在停火局勢下「製造虛假成果」，並對伊美談判施加影響。目前，美方尚未證實伊朗方面的說法。

圖為2026年4月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州邁阿密觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）的賽事。 （Reuters）

美國中央司令部（CENTCOM）11日證實，曾派遣2艘軍艦經由霍爾木茲海峽進入波斯灣，為搜尋並清除水域內水雷做準備。外媒指出，這項行動並未與德黑蘭協調，是美伊戰爭爆發以來，首次有美國軍艦挺入這條航道。不過，伊朗否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。

根據美國媒體Axios引述美官員描述，美艦先從阿拉伯海穿越霍爾木茲海峽，進入波斯灣。軍艦之後又折返，再次穿越霍爾木茲峽返回阿拉伯海。