伊朗代表：談判中抵制了美方三大「無理要求」

有份前赴巴基斯坦參與談判的伊朗團隊成員、伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會副主席納巴維安（Mahmoud Nabavian）4月12日透露，在談判過程中，美伊存在三項重大的原則性分歧。



2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

納巴維安指出，在談判過程中，美方要求與伊朗在霍爾木茲海峽的收益與管理中「利益均分」；美方要求伊朗將所有豐度為60%的濃縮鈾全部運出境外；美方要求剝奪伊朗在未來20年內的所有鈾濃縮權利。納巴維安強調稱，伊朗代表團堅定不移地捍衛了國家利益，抵制了上述無理要求。

伊朗議長：美國若挑釁將遭反擊

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，在談判過程中，伊朗代表團進行了非常深入、嚴肅且富有挑戰性的討論；受益於在場專家的支持，代表團精心設計了一系列的舉措，以全面、多元的視角展現伊朗誠意。他還表示，伊朗代表團從一開始就表明不信任美國人。美國必須贏得伊朗的信任。

另外，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言封鎖霍爾木茲海峽，卡利巴夫回應稱，此類威脅對伊朗人民毫無影響。如果美國想要找到出路，唯一的辦法就是做出決定，贏得伊朗人民的信任。卡利巴夫指出，如果美國挑釁，伊朗也會反擊。伊朗不會屈服於任何威脅。