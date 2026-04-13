匈牙利大選｜歐洲多國祝賀反對派勝選　馮德萊恩：歐盟更加強大

匈牙利4月12日舉行國會大選，執政16年、獲得美國總統（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯支持的現任總理歐爾班（Viktor Orban）承認敗選，新興中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）料取得壓倒性勝利。歐洲多國領導人向蒂薩黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）致賀，其中歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容，匈牙利選擇了歐洲、重拾了其歐洲之路，歐盟因此更加強大。



圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）料取得壓倒性勝利，該黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）提前向支持者發表勝選講話。（Reuters）

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馬吉亞爾表示，蒂薩黨履行承諾取得勝利，匈牙利和數百萬人民再次創造了歷史，而4月12日恰好是匈牙利就加入歐盟舉行全民公投的23周年紀念。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，他已與馬吉亞爾通話，祝賀對方在匈牙利大選中獲勝。法國歡迎匈牙利人民參與民主進程的勝利，這場勝利也展現了匈牙利人民對歐盟價值的認同，以及匈牙利在歐洲所扮演的角色。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、德國總理默茨（Friedrich Merz）也向馬吉亞爾致賀，其中默茨稱期待與對方合作，共建一個強大、安全、團結的歐洲。

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挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）、芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）、愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）等均歡迎選舉結果，認為匈牙利人民選擇了歐洲，期待合作維護歐洲團結及價值觀。

另外，美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，極右翼獨裁者歐爾班輸掉了選舉，接下來在美國11月的中期選舉中，支持美國特朗普和「讓美國再次偉大」（MAGA）極端分子將面臨考驗。