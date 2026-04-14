美媒：美伊持續接觸且取得進展　可能安排第二輪會面

美國多家媒體4月13日報道，巴基斯坦、埃及和土耳其將在未來幾天繼續與美國和伊朗進行討論，以彌合美伊分歧。各方仍相信協議有望達成，「大門還沒有關上，雙方都在討價還價」。其中，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和全國廣播公司（NBC）均援引一名美官員的話稱，美伊之間的接觸仍在繼續，且「在爭取達成協議方面正取得進展」。另外，有媒體指美方或安排第二輪面對面會談，甚至可能是4月16日，但未獲官方證實。



2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

可能16日在伊斯蘭堡舉行 雙方也可能延長停火期限

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美政府官員正在內部商討，於美伊臨時停火協議到期前，舉行第二次面對面會談的相關細節。會談能否成事，仍取決於未來幾天各方交流有否進展，官員們正在商討潛在的會談日期和地點。

報道引述一名「地區消息人士」透露，在敲定巴基斯坦伊斯蘭堡為上次談判地點前，曾有多個備選地點被提出，包括瑞士日內瓦、奧地利維也納，以及土耳其伊斯坦布爾。目前，日內瓦和伊斯蘭堡再次被列入考量範圍。

知情人士又稱，視乎未來幾天談判進展，美國與伊朗也可能延長停火兩周期限，以爭取更多時間。

另外，俄新社13日援引美國《大西洋》月刊（The Atlantic）記者在社交媒體的消息稱，美伊下一輪「直接談判」，可能於16日在伊斯蘭堡舉行。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

美國Axios同日報道，美國官員表示，如果伊朗能展現出更大靈活性，並意識到「伊斯蘭堡提案」已是其所能獲得的最佳方案，那麼達成協議指日可待。該官員還說，此次談判起初「十分艱難」，但隨後演變為「友好且富有成效的提案交流」，副總統萬斯（JD Vance）希望伊朗在餘下幾天，能認真考量美方提出的方案。

與此同時，伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆（Reza Amiri Moghadam）在社交媒體上發文表示，在伊斯蘭堡舉行的會談並未宣告失敗，而是為後續的外交進程奠定了堅實基礎。若能進一步增強互信與政治意願，可構建一個符合各方共同利益的可持續性框架。