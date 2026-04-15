美媒：歐洲制定戰後維護霍爾木茲海峽航運計劃　擬將美排除在外

以英國和法國為首的歐洲國家正在擬定一項計劃，組建一個廣泛的國家聯盟，派遣包括掃雷艦和其他軍艦，協助確保霍爾木茲海峽航運暢通。但這項計劃只會在美以伊戰後啟動，並可能將美國排除在外。



《華爾街日報》獨家報道，法國總統馬克龍星期二（4月14日）說，這項計劃旨在建立一個國際防禦任務，不包括「交戰方」，即美國、以色列、伊朗。

熟悉這項計劃的多名歐洲外交官說，歐洲船隻不會受美國指揮。

這項計劃的目標是讓航運公司在美以伊戰爭結束後，恢復信心使用霍爾木茲海峽。但他們說，這場戰爭可能還需要一段時間才會結束。

資料照片：2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

一名德國高級官員透露，德國可能參與這項歐洲計劃，最快可能在16日作出明確表態。

德國此前一直公開表示不願考慮任何軍事介入。自二戰以來，德國在參與海外軍事行動方面一直面臨巨大的政治和法律障礙。

柏林的參與，意味著維護霍爾木茲海峽開放的計劃可能比此前預期的更具實質性。德國的財政實力比英國和法國更雄厚，而且擁有執行這項特定任務所需的一些關鍵軍事資產。

法國外交部長巴羅14日說：「這項行動只有在海峽恢復平靜、停止敵對行動後才能部署。」

他說，國際聯盟將與霍爾木茲海峽沿岸國家，包括伊朗和阿曼，進行協調。這意味著未經伊朗批準，任何計劃都無法啟動。

但歐洲各國之間仍有一些分歧有待解決。知情人士透露，法國外交官認為，任何美國參與行動都會降低德黑蘭的接受度，而英國官員擔心，不讓美國參與會激怒美國總統特朗普，並限制行動規模。

報道指出，關於是否將美國排除在外的爭論，是跨大西洋關係日益緊張的一個跡象。

在過去一年，特朗普對歐洲出口商品徵收關稅，撤回對烏克蘭對抗俄羅斯的支持，並威脅要動用軍事力量從北約盟友丹麥手中奪取格陵蘭島。伊朗戰爭進一步加劇了這種緊張關系。大多數歐洲領導人認為，這場戰爭是非法的，並帶來不受歡迎的經濟衝擊。

4月17日，馬克龍和英國首相施紀賢將主持一場數十個國家參加的線上會議，討論美以伊戰爭結束後如何更好地維護霍爾木茲海峽的安全。

文章獲《聯合早報》授權轉載

