澳洲吉朗煉油廠大火　或因閥門故障致洩漏　燃料供應受影響

澳洲吉朗（Geelong）一間煉油廠4月15日（周三）晚11點左右發生大火。當地消防救援局認為，起火原因或由機械設備的閥門故障導致「輕微泄漏」引起，而事故可能會進一步加劇澳洲的燃料供應緊張情況。



澳洲SBS廣播公司報道，維多利亞州消防救援局（FRV）副局長考林（Michelle Cowling）周四上午表示，火勢「已得到有效控制」，並在中午12點後不久被撲滅。而澳洲能源部長鮑恩（Chris Bowen）則稱，這場火災或使該國的燃料供應「受到一段時間影響」。

該煉油廠的受損程度尚不明朗，但汽油生產區的兩座裝置已受到影響。煉油廠所屬能源公司維瓦能源（Viva Energy）CEO懷亞特（Scott Wyatt）表示，汽油會成為受影響的產品之一，但他認為海外精煉燃料的供應能夠彌補汽油的潛在缺口。

維瓦能源亦否認起火是由安全問題疏忽或設備老化所致的說法，煉油廠目前則仍以較低的產量生產柴油及航空煤油。

2026年4月16日，澳洲吉朗Viva Energy集團煉油廠發生火災，現場濃煙滾滾。（Reuters）

澳洲斯威本科技大學未來城市交通學教授迪亞（Hussein Dia）表示，這宗事件將給「本已緊張且受全球市場影響的燃料系統」帶來更大壓力。他說，「國內主要煉油廠的產能損失或減少，會削弱系統的靈活性與韌性。這並不意味着人們明天就會面臨燃料短缺，但確實會縮減我們用來緩衝衝擊的空間」。