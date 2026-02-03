台維斯盃｜黃澤林領港隊新生代鬥芬蘭　冀做好自己爭出線

香港男子網球隊今周末在維多利亞公園網球場再度出戰，在台維斯盃世界I組附加賽鬥頭號種子芬蘭。以黃澤林為首的香港隊，眾將今日（3日）與球迷們見面前，先在維園會見傳媒。

今次台維斯盃的港隊名單，由黃澤林率領全運會青年組團體銅牌班底，以新生代陣容應戰，Coleman對球隊甚有信心，「我們的實力不比之前弱」。



港隊周末出戰台維斯盃前，今日在維園會見傳媒。（趙子晉攝）

港隊上年9月在主場擊敗烏茲別克後晉級，今周末惡鬥頭號種子芬蘭，力爭相隔33年再闖台維斯盃世界I組。台維斯盃被稱為「網球世界盃」，中國香港網球總會落力為賽事造勢，今晚在奧海城舉辦打氣活動，一眾港隊球手悉數與球迷見面，反應熱烈。

香港隊力爭再戰台維斯盃世界I組，今次由黃澤林領軍，夥拍王子夫、朱鍇泓（Kai Thompson）、鄭肇致、程銘燦﹑譚善恆，今次港隊陣容平均年齡只得18歲，眾將年紀相近，會見傳媒時言談甚歡，隊友之間不時互相開玩笑，氣氛融洽。

黃澤林與王子夫、朱鍇泓等隊友氣氛融洽。（趙子晉攝）

上次台維斯盃夥拍黃澤林出戰雙打的「大師兄」黃俊鏗未有入選，21歲的Coleman成為全隊最資深的一人，他認為隊內要保持緊密溝通，「自己頭幾次落場都難免有點『驚青』，如果他們（師弟）有任何需要，記緊向教練、隊友請教，只要大家多一點溝通，壓力便會減少，更容易適應環境。」

黃俊鏗（左）與黃澤林上年9月的台維斯盃合作雙打。（資料圖片／蘇煒然攝）

即使港隊今次陣容平均年齡僅得18歲，黃澤林對球隊的實力、默契也沒有擔心，相信有能力與頭號種子芬蘭一拚，「（王）子夫、Kai（朱鍇泓）之前都合作過台維斯盃，球隊的默契很好。之前曾與Jack（王康傑）、Kevin（黃俊鏗）等師兄一同出戰，今次以新生代陣容應戰，大家都各同特長，我認為球隊的實力不比之前弱，不論Kai與子夫都有出色表現，最重要是做好自己。」

黃澤林指，王子夫、朱鍇泓等具一定實力，最重要是比賽中做好自己。（趙子晉攝）

世界排名第116位的維達寧（Otto Virtanen），是芬蘭陣中排名最高的球手，他上年6月曾與英國伯明翰與Coleman交手，兩人上周一同參加巴林的ATP挑戰賽，Coleman表示對方發球強勁，技術全面，Coleman期待再與對方對戰，希望今次在主場報回一敗之仇。

17歲的混血港將朱鍇泓，上星期在澳洲網球公開賽青年組男單打入8強，這個佳績對他當然注下信心，至於會否在周末上陣，Kai表示交由隊長決定。

（趙子晉攝）

台維斯盃世界I組附加賽：香港對芬蘭



日期：2026年2月7至8日

地點：維多利亞公園網球場

賽程：2月7至8日下午2時開始

香港隊陣容：黃澤林、鄭肇致、朱鍇泓、王子夫、程銘燦﹑譚善恆

入場方法：可購買「Team Hong Kong」打氣套裝換取門票，如欲觀看兩天賽事，必須分開購買兩套

