「請不到外勞只好請日本人」　連鎖餐廳社長失言引爆網民怒火

據日媒Sponichi報道，知名平價中華料理連鎖店「日高屋」社長青野敬成，近日在媒體受訪時的失言引爆日本網友怒火，最後公司緊急發布道歉聲明。這宗事件不僅突顯企業高層發言失當，更顯示日本餐飲業的嚴重困境。



此事件起因於日本政府考量餐飲業的「特定技能1號」外籍移工簽證即將額滿，將於5月中旬起暫停開放新名額。

中華料理連鎖店「日高屋」社長青野敬成（YouTube@テレ東BIZ）

青野社長受訪時大吐苦水：「原本計劃店內要有四成員工是外國人，現在真的無計可施。既然無法聘用外國人，我們就『只好』招募日本的高中、專科和大學畢業生了。」此話一出，瞬間挑戰了日本民眾的敏感神經，痛批這番言論充滿貶抑，彷彿本國籍年輕人只是外國勞力短缺時的「備胎」。

面對網絡炎上，日高屋迅速發布聲明致歉。公司坦承社長用詞容易讓人誤會輕視日本勞工，同時澄清聘用外籍員工絕非為了領取政府補助，且該公司無論國籍，薪資福利與升遷機制皆一視同仁，承諾未來發言將更加謹慎。

網民對日高屋社長言論的評價。（X@sxzBST截圖，翻譯自Google）

對此風波，日本社會看法兩極。有網友痛批這暴露了資方真心話：

說穿了就是想要低薪又不敢抱怨的勞工。

但也有人感嘆，現在年輕人動輒找「代客離職」服務，報到首日就閃辭，逼得企業只能依賴外國人。

主跑餐飲業的資深記者三輪大輔則點出殘酷真相。他指出，日高屋其實是非常願意「投資人才」的企業，甚至連續六年加薪。無奈餐飲業工作繁重，就算開出好條件，日本年輕人依然不買單。對企業而言，聘用外國人並非貪圖廉價勞力，而是維持營運的保命符。這場風波，真實反映了日本社會在缺乏人手的海嘯下，理想與現實之間的無奈。

【延伸閱讀】日女直播主宣布「成功人工受孕」慘遭粉絲惡毒詛咒 慨嘆人間地獄

+ 5

延伸閲讀：

兒童托育法翻修 虐兒最高罰60萬、監管雲須存30日

台中母當1歲女兒面猛吸安毒 毛髮「毒物極高濃度」重判8年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】