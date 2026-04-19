韓國大田2歲公狼逃亡10天終尋回　減重約3kg　園方提供牛雞大餐

韓國大田（Daejeon）O-World動物園早前逃脫的2歲公狼「Neukgu」，在歷經10天流浪後已於上周五凌晨被安全捕獲，目前正在動物園內的獸醫院接受隔離治療與特殊營養照護。園方表示，Neukgu被發現時整體健康狀況尚可，惟減重約3公斤，園方已為牠提供牛肉、雞肉大餐供其恢復體力。



綜合韓媒報道，Neukgu本月8日藉由挖掘園區鐵絲網下方的泥土，成功逃脫。在與警方和消防圍捕後，終於在上周五凌晨，於距離動物園約 1 公里處被成功捕獲。

除了減重外，經X光檢查發現Neukgu胃部還竟然藏有一個2.6厘米的魚鉤。醫護人員隨即透過內視鏡手術順利將魚鉤取出，所幸並未影響其消化功能。

Neukgu被捕畫面曝光：

為預防病毒感染，Neukgu將在動物醫院隔離一週至十天，之後再返回狼舍與牠的家人團聚。另外，園方現計劃進一步加強安全設施，沿路增設雙層鐵絲網圍欄等，以防止動物再次逃脫。

對於外界關心的重開園區時間，大田市官員表示：「目前的首要任務是確保Neukgu完全康復，並針對園區設施進行徹底的點檢與補強。由於需要制定更完善的防逃措施，重新開放的日期目前尚無法給出明確承諾」。