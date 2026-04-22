加密貨幣資產遭凍結　孫宇晨控特朗普家族旗下金融公司WLFI

知名加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）周二（4月21日）在美國加州聯邦法院對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族創立的World Liberty Financial（WLFI）提起訴訟，要求解凍其被無故鎖定的WLFI代幣，並阻止該項目沒收或銷毀其資產。



根據路透社報道，孫宇晨是WLFI的主要投資者與顧問。他在訴狀中指出，該加密貨幣項目在缺乏正當理由情況下，凍結他所有代幣，剝奪他對治理提案的投票權。

他特別反對一項新提案，該提案要求持幣者必須明確接受其條款，否則將無限期鎖定其資產，並可能永久銷毀10%的顧問代幣。孫宇晨表示強烈反對此提案，但因代幣遭凍結而無法投票。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月23日在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。（X@justinsuntron）

孫宇晨在社交媒體上稱，他曾嘗試「善意」解決問題，但項目團隊拒絕解凍代幣並恢復其權利的請求，迫使他訴諸法律。

WLFL對此不予置評，該公司是特朗普家族參與創辦的數個獲利豐厚的加密貨幣企業之中最知名的一個。據美媒NBC報道，公司由特朗普的3個兒子共同創立，特朗普本人獲列為榮譽聯合創辦人，公司於2024年特朗普第3次競選總統期間啟動，至特朗普就任總統後，解除在該公司的所有職務。

孫宇晨在2024年底成為該公司當時最大的公開已知投資者，花費數百萬美元購買WLFI代幣並獲聘為顧問。至2025年1月，孫宇晨持股至少達到7500萬美元。