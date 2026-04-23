Telegram創辦人杜羅夫稱接獲俄方傳票 指他為刑事案件「疑犯」
撰文：蕭通
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即時通訊平台Telegram的創辦人、擁有多重國籍的俄裔富豪杜羅夫（Pavel Durov）於4月22日表示，他已收到俄羅斯方面的傳票，傳票寄往他之前的住址，稱他為一宗刑事案件的「疑犯」。
今年2月，俄羅斯加強對Telegram的監管力度，並在一家官方報紙上宣布，正在對杜羅夫展開調查，指他涉嫌教唆恐怖活動。當時的報道稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）認為，Telegram已被西方和烏克蘭情報部門入侵，於平台上發現大量可能對俄羅斯構成「潛在威脅」的資料。
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居住在國外的杜羅夫當時批評，俄方的指控旨在打壓言論自由，「一個國家害怕自己的人民，這真是令人悲哀的景象。」
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