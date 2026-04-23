FBI局長被曝用公權為女友提供安保　紐時記者報道後遭審查

《紐約時報》記者威廉森（Elizabeth Williamson）上月撰寫報道，揭露聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）動用局內人員，為其女友提供政府安保及交通服務後，FBI隨即展開對該記者的初步審查，但FBI本週表示不會對此事做進一步追究。



紐約時報報道，FBI調查人員對帕特爾女友進行了詢問，並查詢資料庫以獲取關於記者威廉森的資訊，同時建議繼續調查以查清威廉森是否違反聯邦跟蹤騷擾法。

據悉，這些舉動引發部分司法部官員的擔憂，他們認為這項調查是因帕特爾不滿報道所展開的報復行動，並認為該調查在法律上沒有繼續進行的依據。

紐約時報本週就此事向FBI提出質詢，FBI表示，「雖然調查人員對這些激進的採訪手法或已構成跟蹤騷擾感到擔憂」，但FBI決定不會對此事做進一步追究。

2026年4月21日，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在美國華盛頓特區司法部舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

每當相關部門試圖查明機密資訊洩露源時，記者往往會作為潛在證人捲入刑事調查。紐時表示，此次審查舉動表明，特朗普（Donald Trump）政府正在權衡是否要將例行的新聞採集行為刑事化。