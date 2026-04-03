特朗普解僱司法部長邦迪　美媒：FBI局長及商務部長或遭撤換

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布，已解除司法部長邦迪（Pam Bondi）的職務。綜合美媒報道，特朗普政府這輪「解僱潮」可能才剛剛開始，白宮目前正積極討論其他的離任人選，其中包括聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）、陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）、勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）和商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）。



特朗普在其社交平台宣布撤換邦迪的消息，他表示：「邦迪是一位偉大的美國愛國者，也是一位忠誠的朋友，在過去一年，她盡職盡責地擔任我的司法部長。帕姆（邦迪的名字Pam）出色地監督了全國範圍內的大規模打擊犯罪行動，謀殺案數量驟降至1900年以來的最低水平。我們愛戴帕姆，她即將轉任私部門一項至關重要的新工作。」

2026年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台宣布撤換司法部長邦迪（Pam Bondi）的消息。（網絡圖片）

《大西洋》（The Atlantic）4月2日報道，特朗普在第二個總統任期一直不願撤換任何高級官員，他認為解僱官員是對民主黨和媒體的讓步。

特朗普在過去數月曾下達一項指令，即在中期選舉前不會撤換任何內閣官員，儘管選舉日後計劃進行一系列人事變動。但自從他發動伊朗戰爭以來，總統支持率的持續下滑改變了這個政治格局。

《大西洋》引述一位接近白宮的人士報道，特朗普對解僱前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的決定所引起的反響感到鼓舞，這讓他更願意撤換邦迪。

2025年2月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和司法部長邦迪（Pam Bondi，右）在白宮舉行的就職儀式上合影。（Reuters）

幾位熟悉白宮計劃的人士表示，白宮正積極討論讓其他需撤換的官員，其中包括聯邦調查局長帕特爾、陸軍部長德里斯科爾和勞工部長查韋斯-德雷默。

據《政治報》同日報道，特朗普對商務部長盧特尼克和勞工部長查維斯-德雷默表示不滿和失望，正在考慮對內閣進行進一步調整。