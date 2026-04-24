美國商務部長：「特朗普金卡」簽證迄今僅一人已獲批

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年12月宣布，推出「特朗普金卡」（Trump Gold Card）簽證計劃，允許富裕人士透過投資100萬美元（約780萬港元） 快速獲得美國永久居留權。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月23日表示，迄今為止只有一人已獲批簽證。



2026年4月23日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席眾議院撥款委員會屬下小組的聽證會。（Reuters）

盧特尼克出席眾議院撥款委員會的聽證會時，透露迄今僅有一人已獲批「特朗普金卡」，但未透露對方身份等細節。他表示，「還有數百人正在排隊等待審批」。他強調，申請人必須經過「嚴格的審查」，並支付1.5萬美元的申請費。

盧特尼克稱，「特朗普金卡」剛剛啟動，是國土安全部（DHS）的新項目，當局希望確保一切完美無缺，審查非常嚴格。

當被問到該計劃可望帶來數十億美元的收入，將會如何使用時，盧特尼克表示，該筆錢將用於「改善美國」，但沒有提供任何進一步的細節。