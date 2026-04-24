傾計都可救人一命？　紐約餐廳經理患腎病　熟客秒決定捐腎相救

美國紐約長島一間意大利餐廳，上演一場感人救命事蹟，一名女顧客在餐桌閒聊間，得知餐廳經理罹患腎病，當場決定捐出自己的腎臟，最終成功完成移植手術，挽救對方生命。



熟客獲悉立即允諾捐腎

美國《紐約郵報》報導，這起事件發生在長島格倫科夫（Glen Cove）的意大利餐廳「La Bussola」，55歲的顧客迪根（Susanne Deegan）在用餐時，得知餐廳經理傑利亞什維利（David Geliashvili）罹患多囊腎疾病，病情惡化需要腎臟移植。

美國一家餐廳的經理傑利亞什維利（David Geliashvili）罹患多囊腎疾病，病情惡化需要腎臟移植。（截取自YouTube@FOX 5 New York）

獲得救助的餐廳經理大讚迪根是他的天使：

迪根表示，「我完全不需要思考，他告訴我們他生病需要腎臟時，我就說：『我去做檢查。』」令人驚訝的是，後續配對檢測結果顯示兩人完全匹配，最終在醫療團隊安排下進行手術。

手術於3月10日在北岸大學醫院（North Shore University Hospital）完成。（Northwell Health）

手術於3月10日在北岸大學醫院（North Shore University Hospital）完成，由外科醫師團隊操刀，歷時約16個月的準備流程才最終完成移植。傑利亞什維利術後表示，自己已成功脫離洗腎生涯，重獲新生，他並感激不已地說，「迪根是我的天使！」

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