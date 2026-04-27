美國將迎建國250週年　作家促特朗普改官方語言「美國語」

美國將於今年7月迎來建國250週年紀念日，曾任內政部長伯古姆（Doug Burgum）顧問的作家洛克伍德（Rob Lockwood）4月25日（周六）做客霍士新聞台（Fox News）早晨節目《Fox & Friends》期間，建議總統特朗普（Donald Trump）將美國官方語言更名為「美國語（American）」，而不再叫「英語（English）」或「美式英語（American English）」，稱目前的稱呼是「舊政權的遺物」。



霍士新聞（Fox News）報道，洛克伍德在節目上討論了他在《華盛頓郵報》上發表的專欄文章，其中呼籲美國採用屬於自己的官方語言。

洛克伍德說：「別再叫英語，也別再叫美式英語了，我們就直接叫它『美國語』」。

他表示，特朗普有能力帶領美國擺脫英式英語，指出儘管美國早在兩個半世紀前就已脫離英國獨立，但其語言仍與過去存有聯繫。洛克伍德亦稱，美國已發展出屬於自己的語言版本，理應獲得正式認可。

特朗普也在第二任期內對國家語言進行過改革，他於去年3月簽署行政令，將英語定為美國的官方語言，政府稱此舉旨在促進國家團結。