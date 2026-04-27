美媒：以色列總統拒絕赦免內塔尼亞胡　力促達成認罪協定

《紐約時報》4月26日援引知情官員報道，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）已決定暫不赦免涉貪腐案的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），而是啟動調解程式，推動達成認罪協定。



知情官員稱，赫爾佐格認為總統職責是促進國內團結，因此不願現在就給出「赦免／不赦免」的二選一決定，希望透過談判找到折衷方案。

赫爾佐格辦公室回應稱，將依據法律和國家利益處理此事，推動當事雙方達成「友好解決方案」，其核心訴求是促進國家團結。

有法律專家指出，認罪協議需以內塔尼亞胡辭職為前提，但他目前無認罪或退出政壇的意願。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

76歲的內塔尼亞胡已接受腐敗案審判近六年，被控受賄、欺詐和背信，面臨三起相關案件，核心指控為其為富豪提供便利以換取禮物和有利的媒體報道。

內塔尼亞胡否認所有指控並聲稱遭政治迫害，稱是政敵對他的「獵巫行動」。此前他已正式提交赦免申請，而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次施壓赫爾佐格赦免他，稱他「可恥」、「軟弱又可憐」，還致信提出相關要求。

當前以色列因多線戰事和即將到來的全國選舉氣氛緊張，民眾對赦免內塔尼亞胡分歧嚴重。美媒分析指出，赫爾佐格的決定既需應對特朗普的施壓，也要考慮司法原則與國內分裂，此前類似認罪協議的調解嘗試曾以失敗告終，此次調解前景仍不明朗。