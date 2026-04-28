名嘴Jimmy Kimmel嘲梅拉尼婭像準寡婦　特朗普促ABC解僱

美國白宮記者晚宴發生槍擊後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）同於27日呼籲，美國廣播公司（ABC）應解僱深夜脫口秀主持人、名嘴Jimmy Kimmel。在槍擊發生前兩天，Jimmy Kimmel曾在其節目拿第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）開玩笑，指對方像一位準寡婦。



槍聲響起時，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）正就座於主席台上。（Reuters）

Jimmy Kimmel在23日的節目中，形容梅拉尼婭美麗且容光煥發，就像一位準寡婦。而他當晚的主要內容，是講述特朗普家庭與已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

梅拉尼婭27日在社交平台發帖稱，Jimmy Kimmel充滿仇恨和暴力的言論，旨在分裂國家，針對她家人的言論並不好笑。梅拉尼婭稱，Jimmy Kimmel的言論具有危害性，「這樣的人不應該有機會每天晚上進入我們的家中散播仇恨」。

梅拉尼婭形容Jimmy Kimmel是個懦夫，躲在ABC背後，獲這家電視台一直包庇。她要求ABC表明立場，質疑ABC領導層還要容忍Jimmy Kimmel的惡劣行徑多少次。

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）隨即從白宮記者協會晚宴現場撤離。與會

幾個小時後，特朗普也在Truth Social上發帖，形容Jimmy Kimmel的言論「卑鄙地煽動暴力」，很理解為何這麼多人感到憤怒。「通常情況下，我不會對他的任何言論做出回應，但這次的言論實在太過份了」。特朗普呼籲，ABC及母公司迪士尼應該立即解僱Jimmy Kimmel。

對於特朗普夫婦的要求，ABC和迪士尼暫未有回應。

+ 3

Jimmy Kimmel節目去年一度被停播

去年9月，Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，特朗普親信、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr）被指向迪士尼及ABC施壓，要求「採取行動」。Jimmy Kimmel的節目一度曾被ABC停播，特朗普曾發文慶祝。